Mediterraneo: con Forum dell'Amicizia Grecia allarga partnership regionale ai Paesi del Golfo

- Collegare Mediterraneo, Mar Rosso e Golfo persico attraverso una partnership “pioneristica” tra Grecia, Cipro ed Egitto con nuovi partner come il Bahrein, l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. È questo uno degli obiettivi indicati dal premier greco Kyriakos Mitsotakis nel suo intervento al Forum dell'Amicizia (Forum Philia) organizzato oggi ad Atene con la partecipazione in presenza e in video conferenza dei rappresentanti di Cipro, Francia, Egitto, Iraq, Arabia Saudita, Bahrein, Giordania ed Emirati Arabi Uniti. Il Forum si concentra sulla discussione di una serie di tematiche in particolare la cooperazione dei Paesi del Mediterraneo orientale e lo sfruttamento delle risorse energetiche dell’area. L’evento lancia un forte messaggio alla Turchia ed è visto da molti osservatori un tentativo di Atene e degli alleati per contrastare la tensione con Ankara. Il Forum ha visto la partecipazione in presenza dei ministri degli Esteri di Egitto e Bahrein, rispettivamente Sameh Shoukry e Abdullatif bin Rashid Al-Zayani, e del ministro di Stato per la cooperazione internazionale degli Emirati Arabi Uniti Reem al Hashimy, mentre il responsabile della diplomazia francese, Jean-Yves Le Drian, ha partecipato in collegamento video. Molti dei Paesi che prendono parte alla riunione ad Atene sono coinvolti anche nel forum del gas del Mediterraneo orientale (Emgf, di cui fa parte anche l'Italia), l'iniziativa lanciata nei mesi scorsi dal Cairo per rafforzare la cooperazione energetica nella regione. (segue) (Res)