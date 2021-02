Mediterraneo: con Forum dell'Amicizia Grecia allarga partnership regionale ai Paesi del Golfo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Forum dell'amicizia di oggi ad Atene mira a rafforzare la cooperazione tra i Paesi partecipanti in una serie di ambiti, dalla diplomazia all'energia fino alla gestione della pandemia”, ha dichiarato Mitstotakis, nel corso del suo intervento all'incontro ministeriale del "Philia Forum". Il premier ha chiarito che questa iniziativa "è aperta a tutti, senza rivoltarsi contro nessuno, varcando i confini degli Stati che la compongono, unendo tre continenti e collegando l'Europa al mondo arabo". Il capo di governo ellenico ha aggiunto che questa forma "pionieristica" di cooperazione, "segna la partnership di Grecia, Cipro, Egitto con nuovi partner come il Bahrein, l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, collegando il Mediterraneo, il Mar Rosso e il Golfo". Secondo Mitsotakis "i nostri Paesi hanno stretti legami che risalgono a un lontano passato e convergono tutti sulle cose in cui crediamo ora, nel diritto internazionale e nel diritto del mare, nella pace, in condizioni di buon vicinato, oltre che della stabilità". Il primo ministro greco ha rivelato che questo schema "flessibile" di cooperazione "si incontrerà a intervalli regolari per espandere costantemente campi di partnership tra i nostri Paesi ed è un esempio di armoniosa cooperazione transnazionale nell'arena turbolenta delle relazioni internazionali, ma anche una convergenza di diversi governi dell'Europa e del mondo arabo con l'obiettivo comune di migliorare la vita quotidiana dei nostri popoli". (segue) (Res)