Mediterraneo: con Forum dell'Amicizia Grecia allarga partnership regionale ai Paesi del Golfo (3)

- Mitsotakis ha inoltre ribadito la posizione greca sulla possibile soluzione alla questione cipriota, osservando che "tutti i nostri Paesi sostengono una soluzione equa, praticabile e funzionale al problema di Cipro. Sulla base delle risoluzioni e della carta delle Nazioni Unite pertinenti, nonché l'acquis europeo". Per questo, ha proseguito, "lavorano insieme e si impegnano per la pace e il progresso prevalenti nella nostra cruciale regione geostrategica, nel rispetto della sovranità, indipendenza e integrità territoriale di tutti i nostri Paesi senza intervento straniero, restando sempre vincolati al diritto internazionale e alla legge del mare, pace, sicurezza, rapporti di buon vicinato e risoluzione pacifica delle controversie".La risoluzione pacifica delle controversie è stata sottolineata anche dal ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias. Quello che unisce tutti i Paesi riuniti oggi ad Atene è la condanna delle "azioni irrazionali" che minacciano la stabilità regionale. "Ci tengo a sottolineare che questo forum non è rivolto contro nessuno, né vogliamo istituire una nuova forma di collaborazione militare", ha detto Dendias, secondo cui il forum si basa solo sulla cooperazione sulla base del diritto internazionale in quanto tutti i Paesi riuniti condividono i "principi comuni" previsti dalla Carta delle Nazioni Unite. La Grecia, ha sottolineato Dendias, vuole essere "un ponte" tra Mediterraneo, Balcani, Medio Oriente e Golfo, "aprendo nuove strade di pace e collaborazione" nella regione. (segue) (Res)