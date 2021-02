Mediterraneo: con Forum dell'Amicizia Grecia allarga partnership regionale ai Paesi del Golfo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atene e Ankara hanno recentemente riavviato i colloqui informali a lungo in sospeso volti a risolvere le loro controversie marittime. Ma la Grecia ha continuato a pianificare la modernizzazione delle sue Forze armate e negli ultimi mesi ha intensificato la cooperazione delle forze armate con Francia, Egitto, Israele e altre potenze regionali. Di contro la Turchia si sta preparando per una nuova fase di esplorazione delle acque del Mediterraneo orientale e del Mar Nero alla ricerca di idrocarburi. La compagnia petrolifera statale turca Turkish Petroleum (Tpao) sarebbe infatti vicina a concludere un accordo per l’acquisto di una nuova nave da perforazione, allo scopo di accelerare le attività di prospezione energetica nel Mediterraneo orientale e nel Mar Nero. I media turchi sostengono che Tpao acquisterà l’imbarcazione, costruita dai cantieri sudcoreani Hyundai nel 2014, dalla compagnia norvegese Dolphin Drilling. Non è ancora noto il prezzo in corso di negoziazione, ma il sito “Vesselsvalue” stima il valore dell’imbarcazione a 95 milioni di dollari, molto meno di un prezzo annunciato nel 2018 dalla compagnia nord-europea, che affermava di essere in trattative per la cessione della nave a 340 milioni di dollari. La flotta energetica della Turchia comprende attualmente tre navi da perforazione (Kanuni, Yavuz e Fatih) e due navi da esplorazione sismica (Barbaros Hayreddin Pasa e Oruc Reis). (segue) (Res)