Usa: Biden azzera "l'emergenza nazionale" decisa da Trump per finanziare il muro col Messico

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha azzerato la disposizione di emergenza nazionale del febbraio 2019 che il suo predecessore, Donald Trump, usava per ottenere fondi utili a costruire il muro alla frontiera con il Messico. In una lettera trasmessa al Congresso e rilanciata dai media locali, Biden assicura che la sua amministrazione "non permetterà che nessun altro dollaro del contribuente statunitense sia usato per costruire un muro alla frontiera", promettendo una revisione accurata delle risorse che sono state sin qui stanziate sul tema. La costruzione del muro alla frontiera era una delle più importanti promesse di campagna elettorale di Trump. La mossa del democratico si aggiunge ad altre decisioni che puntano a invertire il segno delle decisioni sui migranti e le politiche di sicurezza alla frontiera. (segue) (Nys)