Usa: Biden azzera "l'emergenza nazionale" decisa da Trump per finanziare il muro col Messico (4)

- Il nuovo inquilino della Casa Bianca ha anche revocato il divieto di ingresso da Paesi giudicati un rischio per la sicurezza nazionale (il cosiddetto "Muslim Ban", ed ha prorogato il Deferred Action for Childhood Arrivals (Daca), il provvedimento dell'era Obama che tutela dall'espulsione i migranti irregolari giunti negli Stati Uniti quando ancora minorenni. Secondo una stima fornita dalla stampa Usa, la moratoria delle espulsioni decretata dall'amministrazione Biden potrebbe interessare sino a 1,3 milioni di casi pendenti presso le corti per l'immigrazione statunitensi. (Nys)