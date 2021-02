Ue: riunione von der Leyen, Michel, Donohoe, Lagarde su ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riunione tra la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, la presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e il presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe, sulla ripresa economica. "Mano nella mano per la ripresa dell'Europa", ha scritto von der Leyen su Twitter. "Buona discussione" con Michel, Lagarde e Donohoe, "sulla nostra risposta congiunta alla crisi economica e sociale", ha aggiunto. "L'adozione del dispositivo di ripresa e resilienza (Recovery and Resilience Facility) è un passo importante per arrivare ad avere Next Generation Eu attivo e funzionante", ha specificato. (Beb)