Milano: Roggiani (Pd), per noi recuperare strutture dismesse non vuol dire concedere bonus

- "Il Tar ha confermato quanto sostenuto sin dall'inizio dal Comune di Milano e dall'assessore Pierfrancesco Maran. La legge regionale sugli immobili abbandonati è sbagliata negli obiettivi ed è incostituzionale nella forma". Così in una nota la segretaria metropolitana del Pd Milano Silvia Roggiani. "Per noi - prosegue - ridurre degrado e incuria vuol dire recuperare strutture dismesse e diminuire cemento e non - come vuole Regione Lombardia - concedere bonus a chi abbandona". "Adesso, finalmente, il Comune di Milano può proseguire il lavoro iniziato con il Pgt varato un anno fa. Un percorso purtroppo interrotto dalla giunta regionale, che ha provato in ogni modo a mandare all'aria principi e obiettivi fissati con una normativa molto innovativa contro l'abbandono degli immobili", conclude Roggiani. (Com)