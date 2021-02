Tunisia: il “Piano B” del premier Mechichi per superare lo stallo istituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del governo, Hichem Mechichi, ha pronto un “Piano B” per sbloccare la paralisi istituzionale e aggirare l’ostacolo posto dal presidente della Repubblica, Kais Saied, senza violare la Costituzione: nominare come consiglieri i ministri che non hanno ancora prestato giuramento davanti al capo dello Stato. Quest’ultimo, infatti, blocca l’insediamento di quattro ministri sospettati di corruzione e conflitto d’interesse. La reticenza di Saied, di fatto tenuto completamente all’oscuro dall’ultimo rimpasto di governo, sta bloccando il lavoro dell’esecutivo, con ben undici ministri approvati dal parlamento in attesa da due settimane – per l’esattezza dal 27 gennaio - di assumere la guida dei loro dicasteri, alcuni assai importanti come Interno e Giustizia. In un incontro con i parlamentari tenuto ieri, Saied ha indicato solamente due vie d’uscite possibili: le dimissioni dell’interno governo, a cominciare da Mechichi, o la sostituzione delle quattro personalità sospettate di corruzione. Ma il capo del governo Mechichi vede le cose diversamente e non sembra pronto a fare un passo indietro. L’escamotage, riferito dal sito web tunisino “Business news”, è emerso dopo il consulto tra Mechichi e i massimi esperti di diritto costituzionale convocati alla Kasbah, sede della presidenza del governo. Gli undici ministri che non hanno prestato giuramento saranno assunti come consiglieri responsabili dei portafogli loro assegnati. In altre parole, il premier Mechichi manterrà ad esempio la guida ad interim del ministero dell’Interno, ma Walid Dhahbi (il ministro designato) dirigerà il dicastero con il titolo di consigliere. (segue) (Tut)