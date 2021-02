Tunisia: il “Piano B” del premier Mechichi per superare lo stallo istituzionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato, da parte sua, ha contestato pubblicamente il rimpasto, ritenuto non conforme alla Costituzione, e ha minacciato di non presentarsi alla cerimonia di giuramento di quattro ministri. Si tratta in particolare di Youssef Zouaghi, magistrato, ex direttore della Dogana, proposto per il dicastero della Giustizia; Sofiane Ben Tounes, dirigente con 25 anni di esperienza presso Total, Schlumberger, Ge e Oscar Infrastructure, membro del partito Qalb Tounes, indicato per il ministero dell’Energia e delle miniere; l’imprenditore Youssef Fennira, proposto per guidare il dicastero della Formazione professionale; Hédi Khairi, preside della Facoltà di Medicina di Sousse e professore di ginecologia e ostetricia, indicato per il ministero della Salute, cruciale nella lotta contro la pandemia di Covid-19. L’organizzazione non governativa “I Watch” ha accusato queste quattro personalità di sospetta corruzione e conflitto d’interesse. Vale la pena ricordare che in base alle accuse della stessa organizzazione "I Watch", il magnate dei media tunisino e leader del partito Qalb Tounes, Nabil Karaoui, è stato sottoposto a custodia cautelare il 24 dicembre scorso. (Tut)