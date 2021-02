Ambiente: Legacoop ed Enea firmano protocollo per trasferimento tecnologico e green

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Legacoop ed Enea hanno siglato un protocollo d'intesa per sostenere le startup innovative del mondo della cooperazione, collaborando sul fronte dell'efficientamento energetico, dell'economia circolare e della transizione digitale. Stando al relativo comunicato stampa la Fondazione Pico, digital innovation hub cooperativo di Legacoop, è al lavoro per tradurre in pratica l'accordo, promuovendo e rafforzando il trasferimento dell'innovazione verso nuove imprenditorialità green. "Il protocollo dimostra la nostra volontà di supportare la promozione, presso le imprese, di nuove iniziative sostenibili di trasferimento tecnologico", dichiara Giancarlo Ferrari, presidente della Fondazione. "Lo dimostra anche il fatto che in questi giorni di consultazioni per il nuovo governo è stata data la giusta rilevanza al tema della transizione ecologica, energetica e digitale: per la Fondazione Pico l’obiettivo è utilizzare tecnologia e digitale per finalità innovative e responsabili, rispettose dell’ambiente e del lavoro”, ha aggiunto. L'accordo, prosegue la nota, dispone l'impegno comune delle parti coinvolte per la progettazione e l'attuazione di programmi di accelerazione di impresa, volti a favorire la costituzione e la crescita di imprese innovative "spin off" della ricerca, nonché la messa a punto di strumenti e servizi di nuova generazione per la fase di incubazione, con particolare riferimento alle problematiche dell'accesso al capitale e del trasferimento di competenze tra laboratori di ricerca, start-up e medie e grandi imprese. (Com)