Nord Macedonia-Nato: Stoltenberg, Skopje si è dimostrata alleato affidabile

- Nel primo anno di appartenenza alla Nato, la Macedonia del Nord ha dimostrato di essere un Paese membro attivo che condivide i principi ed i valori dell'Alleanza atlantica. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un colloquio telefonico con la ministra della Difesa macedone Radmila Sekerinska, in occasione del primo anniversario dell'adesione di Skopje alla Nato. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Mia". Per l'occasione il ministro degli Esteri macedone Bujar Osmani si trova oggi a Bruxelles per incontrare Stoltenberg. L'11 febbraio del 2020 il Parlamento della Macedonia del Nord ha ratificato all’unanimità il trattato sull’adesione del Paese alla Nato. Il successivo 27 marzo la Macedonia del Nord è stata accolta ufficialmente nella Nato come 30mo Paese membro. (Seb)