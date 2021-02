Kosovo: premier Hoti, vittoria Ldk a elezioni sempre più certa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vittoria della Lega democratica del Kosovo (Ldk) sta diventando sempre più certa con l'avvicinarsi di domenica 14 febbraio, giorno in cui si terranno le elezioni parlamentari in Kosovo. Lo ha affermato il primo ministro uscente e candidato premier dell'Ldk, Avdullah Hoti, durante un incontro con i sostenitori del partito a Pristina secondo quanto riportato dal quotidiano "Koha". "Il motivo è chiaro e semplice: i cittadini del Kosovo sono europeisti e l'Ldk è l'unico partito integrato nella famiglia politica europea, parte del Partito popolare europeo. Questa strada è stata tracciata dal presidente Rugova, la cui filosofia politica era incentrata sull'integrazione euro-atlantica e l'amicizia permanente con gli Stati Uniti", ha spiegato il capo di governo. Hoti si è impegnato a investire oltre 400 milioni di euro nella capitale che, nelle sue parole, "trasformerà Pristina nel punto di riferimento regionale". Da parte sua il leader dell'attuale opposizione, Albin Kurti, candidato premier del suo movimento Vetevendosje ha detto oggi a Mitrovica di aspettarsi domenica una "vittoria schiacciante" per il suo partito. Nel frattempo, il presidente facente funzione Vjosa Osmani ha affermato che le condizioni meteorologiche non influenzeranno l'esito del voto. "Attraverso la pioggia e la neve, nessuno può fermare la volontà di cambiamento e Mitrovica lo riconferma oggi", ha detto Osmani che si presenta con una iniziativa civica in partnership con Vetevendosje. (segue) (Alt)