Speciale infrastrutture: M5s, ministero Transizione ecologica leva per far ripartire Paese su nuove basi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando il garante del Movimento cinque stelle, Beppe Grillo, chiede che il nuovo governo abbia un ministero dedicato alla Transizione ecologica "dice una cosa fondamentale: è arrivato il momento che il Paese riparta su nuove basi valorizzando il lavoro fatto fin qui su energia, trasporti, ambiente e infrastrutture, e potenziandolo mettendo in connessione i diversi aspetti e le potenzialità di politiche e progetti coordinati". Lo affermano in una nota le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle nelle commissioni Ambiente e Attività produttive. "Saprà il presidente Draghi quali sono le forme e i modi migliori per ottenere il risultato di una visione sistemica e un'azione coordinata sotto i diversi profili, mettendo insieme competenze oggi troppo parcellizzate per poter agire con tempestività ed efficacia" proseguono i pentastellati. "Il Movimento cinque stelle ha già dimostrato sul campo che l'orizzonte di un progresso economico fondato sulla sostenibilità, in grado di garantire benessere e posti di lavoro è non solo possibile ma già a portata di mano. Misure come il superbonus 110 per cento, gli incentivi per la mobilità elettrica e tutte le iniziative che in Europa e sempre più in Italia spingono l'acceleratore verso l'economia circolare ne sono la dimostrazione", concludono. (Com)