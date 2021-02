Lavoro: Fiom su rinnovo integrativo Electrolux/Professional, importante confronto di merito su relazioni industriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si è tenuto ieri, in presenza, a Mestre, l'incontro sul rinnovo del contratto integrativo in Electrolux ed Electrolux Professional", in cui si è entrato "nel merito di come concretamente adeguare il Testo Unico del 1997, su cui si fondano il sistema partecipativo e le relazioni industriali in Electrolux, alle innovazioni e prassi che le parti hanno praticato nel confronto in questi anni, sia nel coordinamento nazionale che a livello locale". Lo dichiarano Michela Spera e Alberto Larghi, coordinatori del gruppo Electrolux ed Electrolux Professional per la Fiom nazionale. "L'obiettivo - spiegano - è quello di adeguare e formalizzare, in un nuovo Testo Unico, l'importante esperienza del sistema partecipativo del gruppo, che si realizza nella evoluzione di competenze, ruolo e titolarità delle commissioni paritetiche, nelle agibilità sindacali (oggi necessarie a Rsu e alle strutture territoriali e nazionali di Fim, Fiom e Uilm per svolgere appieno il ruolo di rappresentanza), nelle sedi, nei tempi e nei contenuti del sistema informativo su cui si sono sviluppate e sono cresciute le relazioni sindacali in Electrolux. Un tema affrontato anche nel recente rinnovo del Ccnl Federmeccanica-Assistal, sul quale sindacato e azienda da sempre si confrontano nel gruppo Electrolux. Su questo tema - continuano - l'azienda ha raccolto le nostre osservazioni riservandosi di darci risposte e dichiarando l'interesse a raggiungere un nuovo Testo Unico aggiornato e condiviso da tutti i soggetti. La trattativa è stata aggiornata al prossimo 23 febbraio, data nella quale la delegazione sindacale entrerà nel merito di ulteriori punti della piattaforma per i quali l'azienda ha formulato prime proposte concrete, consegnando al coordinamento bozze di testi su sostegno alla genitorialità e contrasto al gender pay gap, trasferte e reperibilità, smart working, ferie e Par solidali e dichiarando la disponibilità a estendere a tutto il Gruppo gli accordi raggiunti con le Rsu in alcuni stabilimenti. L'incontro è stato importante perché ha permesso al coordinamento di confrontarsi concretamente sui temi posti, formulando osservazioni e proposte che fanno avanzare il confronto, ma per la Fiom rimane decisivo il cuore di questo rinnovo aziendale: il riconoscimento oggi di un aumento salariale, dopo molti anni di sacrifici, con garanzie occupazionali e consolidamento dei diritti per il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori della Electrolux".(Com)