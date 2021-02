Germania: attentato contro treno, forti sospetti su oppositori norme anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potrebbero esservi oppositori delle norme anticontagio in vigore in Germania e negazionisti del coronavirus dietro l'attentato fallito contro un treno ad alta velocità (Ice) delle Ferrovie tedesche (Db), avvenuto a Schweinfurt, in Baviera, il 6 gennaio scorso. La polizia ha infatti comunicato che le informazioni finora acquisite “suggeriscono con forza” il coinvolgimento dei “NoMask” nel fatto. I sospetti si concentrano su un 36enne di Bad Kissingen e su sua moglie, di 34 anni. Proveniente da Schweinfurt, l'Ice ha dovuto azionare il freno di emergenza quando, tra Waigolhausen e Gemuenden, il conducente ha avvistato un cartellone collocato tra i binari. La motrice ha subito lievi danni, ma tutti coloro che erano a bordo del treno sono rimasti illesi. La polizia ha scoperto ostacoli simili presso il luogo dello sventato incidente. Rimane da chiarire se tale materiale possa essere collegato alla coppia di sospettati. Intanto, su indicazione di un testimone, le forze dell'ordine hanno perquisito tre appartamenti a Bad Bocklet, Bad Kissingen e Oberthulba, procedendo al sequestro di telefoni cellulari e di supporti per l'immagazzinamento di dati. (segue) (Geb)