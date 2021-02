Germania: attentato contro treno, forti sospetti su oppositori norme anti-Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Germania, negazionisti del coronavirus e oppositori delle restrizioni anticontagio si raccolgono nel movimento Querdenken, ossia Pensiero laterale. Si tratta di un variegato insieme che riunisce estremisti di destra, nostalgici del Reich tedesco, adepti dei culti esoterici e New Age, figli dei fiori, seguaci delle medicine alternative e oppositori dei vaccini. Non mancano esponenti, elettori e simpatizzanti di Alternativa per la Germania (AfD), partito nazionalconservatore che raccoglie consensi anche nella destra radicale. In diversi Laender, i militanti di Pensiero laterale sono sotto osservazione dell'apparato di sicurezza. (Geb)