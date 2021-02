Etiopia: commissione diritti umani, segnalati oltre 100 casi di stupro nel Tigrè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi due mesi, negli ospedali della regione etiope del Tigrè sono stati segnalati oltre 100 casi di stupro. Lo ha segnalato la Commissione etiope per i diritti umani (Ehrc), che in un comunicato stampa precisa che gli abusi sono stati segnalati nelle strutture di Macallè (la capitale), Ayder, Adigrat e Wukro e sono da inquadrare nel recente conflitto armato che ha coinvolto la regione. "La commissione ha ricevuto segnalazioni di perdite di vite umane, lesioni fisiche e mentali, casi di violenza di genere, saccheggi e altre violazioni dei diritti umani anche nelle aree del Tigrè a cui non è stata ancora in grado di accedere", prosegue la Commissione, che pur riconoscendo "alcuni miglioramenti in termini di fornitura di assistenza umanitaria a Macallè e in altre aree che ha visitato" ritiene ancora necessario uno sforzo "decisamente maggiore per soddisfare in tempo utile le esigenze umanitarie" di chi si trova attualmente nella regione settentrionale. L'allarme della commissione cade a poche ore da quello lanciato dalla Croce rossa, secondo cui l'80 per cento della regione è ad oggi inaccessibile agli aiuti umanitari. Nel suo ultimo rapporto, inoltre, l'ong Human Rights Watch (Hrw) sottolinea che nel conflitto iniziato a novembre sono morti almeno 83 civili, inclusi bambini, mentre oltre 300 persone sono rimaste ferite. Per Hrw, gli attacchi hanno violato le "leggi della guerra" e nel conflitto non sono state risparmiate abitazioni, scuole, ospedali e mercati e nei bombardamenti (segue) (Res)