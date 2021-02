Etiopia: commissione diritti umani, segnalati oltre 100 casi di stupro nel Tigrè (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la commissione Ehrc, la continua interruzione di molti servizi infrastrutturali e di altro tipo, compresi quelli bancari, ha limitato nella regione il rifornimento di cibo, articoli medici e altri beni di base, ostacolando inoltre la piena ripresa dei servizi sanitari e la sicurezza locale. Per l'ong le violazioni dei diritti umani nella regione sono state esacerbate dai lenti progressi nella riabilitazione delle strutture infrastrutturali distrutte nei recenti scontri armati. I lenti progressi "negli sforzi per ripristinare le infrastrutture e riprendere completamente i servizi sociali e amministrativi nella regione del Tigrè stanno esponendo i residenti e gli sfollati interni a ulteriori violazioni dei diritti umani", si legge nel rapporto, frutto del lavoro di monitoraggio compiuto dalla commissione nel Tigrè dal 10 al 23 gennaio scorsi. Durante la missione, il personale ha avuto colloqui con i membri della leadership militare e civile, nonché con residenti, operatori del settore sanitario, persone colpite e sfollati. (Res)