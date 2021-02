Venezuela: in libertà vigilata i cinque lavoratori dell'ong "Azul Positivo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati rimessi in libertà vigilata i cinque funzionari dell'organizzazione non governativa venezuelana "Azul positivo" arrestati un mese fa dal controspionaggio militare (Dgcim) con l'accusa di "associazione a delinquere e riciclaggio di capitali". Lo riferiscono media locali e attivisti segnalando che Leòn Reyes, Yordy Bermùdez, Layners Gutiérrez Dìaz, Alejandro Gòmez di Maggio e Luis Ferrebuz dovranno presentarsi ogni trenta giorni presso le autorità. "I cinque lavoratori umanitari di Azul Positivo sono stati scarcerati dopo aver passato 30 giorni in arresto arbitrario. Devono rispettare l'ordine di presentarsi ogni 30 giorni. Chiediamo la loro piena libertà, l'assistenza umanitaria non è un reato", ha scritto la commissione diritti umani di Zulia (Codhez), lo stato settentrionale in cui sono stati arrestati gli operatori. (segue) (Vec)