Venezuela: in libertà vigilata i cinque lavoratori dell'ong "Azul Positivo" (2)

- "Azul Positivo" è socio del Piano di risposta umanitaria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in Venezuela. Il 13 gennaio le forze di sicurezza sono entrate nella sede dell'ong sequestrando materiale e arrestando gli attivisti. Il giorno successivo gli stessi lavoratori venivano condannati alla pena carceraria, decisione che sarebbe stata confermata a fine mese. Le stesse Nazioni Unite, in attesa di una definizione della causa e per non pregiudicare l'intero programma di assistenza, aveva deciso la sospensione temporanea dei fondi. Azul Positivo, che si prefigge di assistere, educare e aiutare i pazienti malati di Hiv e altre malattie come la Covid-19, rivendica interventi a poco meno di 44mila persone tra il 2015 e il 2020. (segue) (Vec)