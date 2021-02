Venezuela: in libertà vigilata i cinque lavoratori dell'ong "Azul Positivo" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le condizioni delle organizzazione umanitarie in venezuela è tema di allarme presso diversi organismi. "Siamo profondamente preoccupati per i costanti e crescenti attacchi contro le organizzazioni della società civile, i difensori dei diritti umani e i giornalisti in Venezuela", spiegava la portavoce dell'ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani, Marta Hurtado, commentando il caso di Azul Positivo. Si tratta, segnalava Hurtado, della seconda volta in due mesi he si mette sotto sequestro un ufficio di una ong umanitaria e si indaga sul personale per presunti finanziamenti ricevuti dall'estero. "Gli Stati non dovrebbero imporre restrizioni arbitrarie indebite alla capacità delle ong di accedere ai finanziamenti da fonti nazionali, straniere o internazionali. Ed è ancora più sconcertante che queste incursioni siano accompagnate da dichiarazioni di funzionari pubblici che esortano alla criminalizzazione delle organizzazioni della società civile e del suo personale". (segue) (Vec)