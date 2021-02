Venezuela: in libertà vigilata i cinque lavoratori dell'ong "Azul Positivo" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, la Commissione nazionale delle telecomunicazioni (Conatel), e il Servizio nazionale integrato dell’amministrazione doganale e tributaria (Seniat), hanno portato a compimento alcuni interventi presso sedi e uffici di diversi media. La questione ha investito tra l'altro anche i rapporti con il Regno Unito. Il ministro degli Esteri venezuelano, Jorge Arreaza, ha annunciato una denuncia all’Onu accusando Londra di ingerenza negli affari interni del Venezuela attraverso finanziamenti ai media e alle organizzazioni dell’opposizione. Il responsabile della diplomazia venezuelana ha fatto riferimento in particolare a due finanziamenti, uno dei quali attraverso la Westminster Foundation for Democracy (Wfd). Tra le testate ritenute "mercenarie del giornalismo" si contano "Efecto Cocuyo", "Caraota Digital", "El Pitazo" e "Radio Fe y Alegría". (segue) (Vec)