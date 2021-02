Difesa: Airbus e Thales selezionati da Dga per aggiornare capacità congiunte di guerra elettronica della Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia per gli acquisti della difesa francese (Direction générale de l'armement - Dga) ha assegnato a Airbus e Thales un contratto per il nuovo sistema tattico congiunto di intelligence dei segnali (Sigint). Lo riferisce Airbus con un comunicato. Questo sistema, che rinnoverà le capacità di ascolto, di radiometria e di analisi dello spettro elettromagnetico, è essenziale per l'Esercito francese. Il contratto, della durata di 10 anni, doterà le tre Forze armate di un sistema informativo e di rilevatori comune ed è identificato come programma ad alto impatto (Pem), insieme a Contact e Scorpion, nel piano di spesa della difesa francese. Questo sistema tattico congiunto Singint fornirà al comando delle forze armate francesi una capacità ampliata di misure di supporto elettronico tattico (Esm). Il programma Singint tattico aggiornerà le capacità di guerra elettronica delle unità di prima linea, fornendo una serie di risorse portatili o montate su veicoli ad alte prestazioni compatibili con le ultime tecnologie di comunicazione. Il nuovo sistema di monitoraggio e localizzazione delle comunicazioni nemiche sosterrà le manovre tattiche nel teatro delle operazioni, aiutando a mantenere le forze armate al sicuro. Il sistema equipaggerà i veicoli di supporto elettronico del 54mo reggimento segnali dell'Esercito francese (programma Scorpion), le navi da guerra di prima linea della Marina francese e l'aeromobile da pattugliamento marittimo Atlantique 2, e potrebbe essere schierato per proteggere le basi aeree nelle operazioni militari oltremare. (segue) (Com)