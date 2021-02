Difesa: Airbus e Thales selezionati da Dga per aggiornare capacità congiunte di guerra elettronica della Francia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema sarà l'unico del suo genere in servizio con le forze armate francesi. Tutte e tre le forze armate si affideranno alla stessa infrastruttura logistica per semplificare l'addestramento degli operatori specializzati e ottimizzare la fornitura di supporto. Il programma beneficerà dell'esperienza combinata dei co-appaltatori Thales e Airbus. Thales attingerà all'esperienza Singint sviluppata dal gruppo per diversi programmi legacy: Cohorte (l'attuale sistema tattico Sigint dell'esercito francese), Minrem (sistema Singint della Marina francese), Archange (aeromobile Sigint di nuova generazione dell'aeronautica francese) e Clovis (progetto di localizzazione strategica delle comunicazioni interministeriale). Thales si baserà anche sulle sue capacità nelle comunicazioni end-to-end, nelle comunicazioni radio e nella sicurezza delle comunicazioni. (segue) (Com)