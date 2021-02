Difesa: Airbus e Thales selezionati da Dga per aggiornare capacità congiunte di guerra elettronica della Francia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbus fornirà la sua competenza nei sistemi strategici Elint, attingendo alla sua esperienza su programmi come Ramses (sistema informativo strategico per le comunicazioni radio e satellitari) e Parados (sensore di acquisizione del segnale radio). Questi sistemi sono attualmente in servizio operativo con l'agenzia di intelligence della difesa francese (Drm), l'esercito francese, l'esercito aerospaziale francese e la marina francese. Airbus attingerà anche al suo know-how di integrazione di sistemi complessi e di sicurezza. La prima fase del programma fornirà alle tre forze armate una capacità operativa iniziale per il monitoraggio dei segnali, con successive tranche opzionali per aumentare significativamente il numero di unità in servizio. Nuove funzioni (nuove funzioni di analisi dei dati per il sistema informativo, capacità ampliate di rilevamento e analisi tecnica, ecc.) saranno aggiunte in modo incrementale nel corso della durata del contratto per fornire alle forze armate francesi un insieme di sistemi e capacità di guerra elettronica all'avanguardia. (Com)