Sicurezza: Algeria, cybercrimini aumentati del 22,63 per cento nel 2020

- Il tasso di criminalità informatica in Algeria è aumentato del 22,63 per cento rispetto al 2019, con 152 casi di "crimini informatici e frode su Internet" che hanno portato all'arresto di 216 persone dal primo gennaio al 30 settembre 2020. E’ quanto emerge dai dati presentati durante il dibattito "La criminalità informatica e le sue ripercussioni sulla sicurezza del Paese e dei cittadini", organizzato presso il Circolo nazionale dell'Esercito. Secondo il ministro delle Comunicazioni e portavoce del governo algerino, Ammar Belhim, "l'Algeria è presa di mira da una guerra elettronica strutturata, mossa da parti straniere che hanno scommesso sul fallimento del processo democratico avviato dal movimento popolare Al Hirak". L'esperto ed ex consigliere del ministero delle Poste e delle Tecnologie della comunicazione, Younes Karrar, ha detto ad “Agenzia Nova” che il Paese nordafricano è chiamato “a sviluppare le capacità in materia di sicurezza informatica e a proteggersi dall'hacking, un fenomeno globale che coinvolge anche i più grandi paesi al mondo". Belhimer ha spiegato che "le istituzioni finanziarie, le banche, le compagnie petrolifere e del gas, le telecomunicazioni e i trasporti sono i più colpite”. L'esperto IT Yazid Akdal ha precisato ad “Agenzia Nova” che le istituzioni governative algerine, in teoria, sono più protette perché "i siti web del governo sono isolati dalle reti interne: i siti possono cioè essere violati senza che gli hacker possano ottenere dati approfonditi". Akdal afferma che non esiste una stima precisa dell'entità di questi rischi in Algeria, ma ha aggiunto che "gli individui sono più esposti". (Ala)