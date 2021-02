© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potrebbe essere convocato per domani un Consiglio dei ministri per prorogare le misure restrittive contro il Covid in scadenza il 15 febbraio. Secondo quanto si apprende, il Cdm dovrebbe prorogare il blocco degli spostamenti tra le Regioni, così come richiesto oggi dalla Conferenza delle Regioni.(Rin)