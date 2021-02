Roma: Civica-Pd, per periferie zero opere, solo propaganda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A pochi mesi dal voto la sindaca scopre la periferia, annunciando una delibera di Giunta per il recupero delle aree ex abusive, con lavori che finalmente sarebbero stati sbloccati". Così in una nota i capigruppo in Campidoglio della Lista civica RtR, Svetlana Celli, e del Partito democratico, Antongiulio Pelonzi e il consigliere pd Giulio Bugarini. "Il documento, che modifica parzialmente la precedente delibera - aggiunge - nelle intenzioni dovrebbe rimettere in moto investimenti e garantire lavori per 10 milioni di euro per opere necessarie nelle periferie ex abusive, ma nella sostanza non permetterà l'apertura di un solo cantiere e non troverà nessuna Acru disposta a sottoscrivere la nuova convenzione. Con questa nuova delibera che emenda la precedente, si conferma lo stigma della Giunta capitolina sulle Acru che rimangono di fatto impossibilitate ad operare. Come è possibile pretendere che, ad esempio, una volta realizzata una opera fognaria i consorzi debbano consegnare al Comune oltre che la fogna, come è corretto, anche la strada sovrastante, che nel 90 per cento dei casi nelle ex borgate è una strada privata? Come rimane irrisolta la questione dell'Iva che i consorzi non possono detrarre, perché non sono soggetti economici. Eppure questi problemi concreti sono statI posti tante volte dai cittadini dei Consorzi di autorecupero, che sono stati anche invitati al tavolo tecnico, ma senza esito. Questo atto emanato a pochi mesi dalla scadenza elettorale ha tutto il sapore della propaganda elettorale. Intanto i 50 milioni di euro già disponibili per le opere delle Acru continuano a giacere da quasi 5 anni in banca, invece di tradursi in opere pubbliche nelle periferie romane. Si preannuncia, quindi, una strada in salita per il provvedimento nel suo passaggio in aula Giulio Cesare, obbligatorio per la ratifica. In ogni caso anche se questa delibera venisse approvata, non solo non porterà un solo cantiere, ma comporterà, di fatto, la fine di un percorso virtuoso trentennale tra Amministrazione e Consorzi di autorecupero che, attraverso gli oneri pagati per la sanatoria urbanistica, ha permesso la realizzazione delle opere di urbanizzazione in molti quartieri della periferia. Si torna indietro di 40 anni".(Com)