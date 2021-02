Olimpiadi 2026: Pizzul (Pd), peccato che Lombardia perda gare di Valdidentro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lombardia perde la gara di Valdidentro delle Paralimpiadi, in alta Valtellina, delle prossime Olimpiadi invernali 2026 in favore della Val di Fiemme. Lo ha confermato questa mattina in commissione Sport e Cultura del Consiglio regionale lombardo il sottosegretario Antonio Rossi. "Spiace constatare che la Lombardia perda le gare di Valdidentro, impoverendo così la partecipazione della nostra regione alle future Olimpiadi invernali. Auspichiamo che si tenga fede agli impegni di tenere in quel territorio almeno le gare preparatorie e altre gare internazionali, perché non sia un'esclusione completa e definitiva dalle manifestazioni olimpiche", commenta in una nota il capogruppo Pd al Consiglio regionale lombardo Fabio Pizzul. "Fin d'ora – aggiunge - bisogna lavorare perché le Olimpiadi invernali siano davvero legate al territorio e possano essere capaci di creare socialità e coesione. Per questo è importante che si coinvolgano i protagonisti dello sport di base e anche il mondo della scuola, perché le Olimpiadi invernali devono essere una grande occasione di promozione vera della pratica sportiva. La Regione Lombardia si deve impegnare in questa direzione partendo con largo anticipo e noi non smetteremo di essere di stimolo perché ciò avvenga".(Com)