Spagna: ministra Economia, governò darà aiuti fino a quando non ci sarà forte crescita

- La Spagna continuerà a fornire aiuto e a mantenere gli stimoli e gli strumenti di protezione sociale fino a quando non si avrà una "forte crescita". Lo ha dichiarato la vicepremier e ministra dell'Economia, Nadia Calvino, nel corso del suo intervento all'Euroforo Vocento Next Generation Eu. Calvino ha evidenziato gli sforzi già fatti dallo Stato, che ha investito 40,8 miliardi di euro per contenere l'impatto occupazionale della crisi attraverso la cassa integrazione straordinarie e le indennità di disoccupazione, ed ha mobilitato 115 miliardi di euro di prestiti mediante le garanzie dell'Istituto di credito ufficiale (Ico). Inoltre, il governo ha effettuato ulteriori trasferimenti eccezionali alle Comunità autonome affinché possano fornire aiuti diretti alle imprese. (segue) (Spm)