Moldova: partito Piattaforma dignità e verità pronto a formare governo di minoranza

- Il partito Piattaforma dignità e verità della Moldova (Ppda) ha annunciato oggi la disponibilità di formare un governo di minoranza anti crisi fino alle elezioni parlamentari anticipate dopo che l'esecutivo guidato Natalia Gavrilita non è riuscito ad ottenere oggi la fiducia del Parlamento di Chisinau. Il governo verrebbe guidate dal leader del partito, Andrei Nastase. Lo stesso Nastase ha dichiarato un una conferenza stampa che lo scopo di questa iniziativa è impedire il voto di un governo di sinistra attraverso un oscuro accordo tra il Partito socialista (Psmr) e la Piattaforma "Per Moldova". Le priorità del nuovo governo sarebbero fermare la crisi pandemica, equilibrare l'economia e organizzare elezioni parlamentari anticipate. In questo contesto, la Ppda richiede consultazioni con la presidente Maia Sandu. (segue) (Rob)