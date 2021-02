Moldova: partito Piattaforma dignità e verità pronto a formare governo di minoranza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo guidato Natalia Gavrilita non è riuscito ad ottenere oggi la fiducia del Parlamento di Chisinau. Nessun deputato ha votato per il nuovo esecutivo, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa moldava "Agora.md". Il Parlamento ha esaminato per diverse ore l'investitura del governo presieduto dall'ex ministra Gavrilita, che a sua volta ha però esortato i deputati a non votare per l'esecutivo da lei guidato al fine di innescare le elezioni parlamentari anticipate. Il 27 gennaio la presidente della Moldova, Maia Sandu, ha annunciato di proporre come candidata alla carica di primo ministro l'ex ministro delle Finanze del suo governo, pur lasciando intendere che la volontà finale condivisa da quasi tutti i partiti è quella di portare il Paese alle elezioni anticipate. (segue) (Rob)