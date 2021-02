Moldova: partito Piattaforma dignità e verità pronto a formare governo di minoranza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialista della Moldova (Psmr) ha deciso di nominare un proprio candidato per la carica di primo ministro, ha annunciato nei giorni scorsi il leader del Psmr, l'ex presidente moldavo Igor Dodon, durante una dichiarazione stampa. "Mariana Durleșteanu, ex ministro delle Finanze nel governo Greceanii, è stata scelta come candidata. L'iniziativa è stata firmata dai deputati socialisti e arriverà sul tavolo della presidente Maia Sandu dopo che avrà accumulato abbastanza voti", ha detto Dodon. "La proposta che stiamo portando avanti per la carica di primo ministro è totalmente costituzionale e lo è anche la maggioranza parlamentare che verrà formata. Pertanto, qualsiasi rifiuto da parte del presidente della Repubblica costituirà una grave violazione della Costituzione e comporterà la responsabilità giuridica e politica per questo con conseguenze negative di cui il capo dello Stato sarà direttamente responsabile", ha detto l'ex capo dello Stato. (Rob)