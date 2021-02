Roma: Pd Municipio VII, basta prese in giro su palestre municipali, subito annullamento canoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In merito all'esenzione del pagamento del canone per le palestre municipali in concessione alle associazioni sportive dilettantistiche, assistiamo da mesi ad un rimpallo di responsabilità tra Comune e Municipio VII". Lo dichiarano in una nota Valeria Vitrotti, Francesca Biondo e Franco Gugliotta, consiglieri del Partito democratico nel Municipio Roma VII. "Una situazione che ha ormai superato il limite e che lascia nell'incertezza decine di associazioni sportive e centinaia di operatori. Infatti, durante il periodo covid, nel quale le palestre scolastiche sono rimaste chiuse, i canoni concessori sono stati sospesi ma non annullati per l'anno 2020. A causa di ciò, sono iniziate ad arrivare le prime richieste di pagamento dei canoni nei confronti dei concessionari, che sono stati ovviamente costretti ad interrompere le proprie attività a causa della pandemia e non certo per propria responsabilità - continua la nota -. In questi mesi abbiamo assistito ad una corrispondenza tra Comune e Associazioni sportive ad esito della quale solo qualche giorno fa l'assessore allo sport Daniele Frongia ha dichiarato che è nella competenza di ciascun municipio stabilire come sostenere le associazioni sportive del territorio. Lo hanno fatto in questi mesi il I, III, VI, VIII, IX Municipio, risolvendo con coraggio, seppur in maniere diverse, la situazione. Nonostante ciò, la maggioranza del VII Municipio ha presentato nel Consiglio di oggi un atto in cui passa la palla alla Giunta Comunale. Un rimpallo di responsabilità vergognoso in cui nessuno si assume l'onere di cancellare i canoni e rispetto al quale a pagare saranno sempre e comunque le associazioni sportive che svolgono da anni un servizio fondamentale per il tessuto sportivo e sociale del nostro territorio. Per questo abbiamo deciso di lasciare l'aula in protesta e non partecipare al voto dell'ennesimo atto inutile. Un atto che anche oggi ha compattato il M5s, Fd'I e Lega in municipio VII, lasciando il Partito democratico coerentemente all'opposizione di Raggi e Lozzi. La presidente Lozzi, che quotidianamente rivendica il fatto di sostituirsi al Comune di Roma sulla manutenzione stradale e del verde, si faccia coraggio sostituendosi anche in questa occasione all'inefficienza del Comune di Roma e prevedendo la cancellazione dei canoni concessori per le Asd del Municipio VII", conclude la nota del Pd. (Com)