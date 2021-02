Calabria: Mulè (FI), indagine su Morra consentirà di valutare gravità sue parole in sede giudiziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulè, segnala che "l'apertura di un'indagine nei confronti di Nicola Morra con l'ipotesi di diffamazione a seguito della querela presentata da Paola e Roberta Santelli, sorelle della compianta Jole, consentirà di valutare anche in sede giudiziaria quanto gravi, gratuite e offensive furono le parole del senatore nei confronti della defunta governatrice della Calabria". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Da parte nostra abbiamo già emesso quella che è una condanna politica senza appello, essendo Morra immeritevole della fiducia che deve avere chi presiede una commissione bicamerale qual è l'Antimafia. Siamo certi che i magistrati di Cosenza titolari dell'inchiesta agiranno nei confronti di Morra, che ha molto frequentato gli uffici di quella Procura - conclude l'esponente di FI -, secondo criteri di indipendenza e terzietà". (Com)