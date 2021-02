Speciale infrastrutture: Egitto, prestito di 1 milione di euro da Bers per nuovo interporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) dovrebbe fornire all’Egitto un prestito da circa 1 milione di euro, per contribuire alla costruzione di un interporto e centro logistico a Città del decimo Ramadan, a nord-est della capitale Il Cairo. Lo riferisce un comunicato della Bers. L’Egitto necessita di investimenti urgenti in infrastrutture, allo scopo di alleggerire la pressione sui porti esistenti, sui punti di consegna e i centri di scambio. In particolare il sistema necessita di nuove strutture per ridurre il traffico, permettere una migliore distribuzione delle merci e facilitare il libero flusso del commercio. Un elemento chiave di tale catena sono gli interporti intermodali terrestri, collegati via strada o ferrovia a scali marittimi, che operano come centri per lo smistamento e il trasporto di carichi giunti per via navale a destinazioni nell’entroterra. L’ultimo piano dell’Egitto per i trasporti prevede lo sviluppo di nove interporti e centri di logistica in tutto il Paese, nel quadro di partenariati pubblico-privato. (Cae)