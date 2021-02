Olimpiadi 2026: Rossi, si va verso spostamento gare da Valdidentro a Val di Fiemme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo spostamento delle gare delle Olimpiadi 2026 dalla Valdidentro alla Val di Fiemme diventa sempre più concreta. Lo ha specificato il Sottosegretario con delega allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi di Regione Lombardia, Antonio Rossi, durante l'audizione alla VII commissione Cultura, ricerca e innovazione, sport, comunicazione. "C'è stata una riunione con il presidente Pancalli (Cip) e Malagò, presidente Fondazione Milano Cortina, e ci hanno chiesto di spostare le gare in Valdidentro e portarle in val di Fiemme", ha detto Rossi, precisando che "non è tanto una questione di costi, che sarebbe stato maggiore di cinque milioni, ma ci hanno chiesto di spostarla perché sarebbe stata l'unica venue paralimpica dove non venivano fatte le gare olimpiche. L'hanno visto un po' come un fattore discriminatorio nei confronti degli atleti paralimpici, volevano che questi ultimi gareggiassero dove gareggiano anche gli atleti olimpici". (segue) (Rem)