Olimpiadi 2026: Rossi, si va verso spostamento gare da Valdidentro a Val di Fiemme (2)

- "Abbiamo chiesto però garanzie affinché Valdidentro resti sede di allenamenti per il periodo olimpico, che in questi anni possa avere gare paralimpiche, e che rimanga una venue strettamente legata alle Olimpiadi - ha precisato Rossi - ma si va verso lo spostamento delle gare in Val di Fiemme. Questo ci dà un piccolo credito sulla possibilità di portare la disciplina dello sci alpinismo in Lombardia, non è stato deciso dove, si deciderà nella sessione del Cio a Pechino nel 2022". "Per Valdidentro erano previsti dal dossier circa 515 mila euro per rifare le tribune per lo ski stadium e sono state confermate perché abbiamo chiesto al Cip e al Coni e alla Federazione di portare gare internazionali, probabilmente saranno costi maggiori perché si vuole fare qualcosa di più importante", ha concluso Rossi. (Rem)