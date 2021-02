Mali-Algeria: ministro Esteri Boukadoum per la terza volta a Bamako dopo cambio ai vertici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri algerino, Sabri Boukadoum, si trova oggi in visita in Mali, per la terza volta da quando a settembre scorso Bah N’Daw ha assunto la guida del Paese. Lo ha riferito Boukadoum sul suo profilo Twitter. Durante l’incontro il presidente N’Daw, il capo della diplomazia di Algeri ha affrontato temi legati alle relazioni bilaterali e alle strategie per rafforzarle. Inoltre, le parti hanno parlato dell’attuazione dell’accordo di pace e di riconciliazione emerso dal processo di Algeri. Durante la visita di lavoro a Bamako, Boukadoum ha incontrato anche il vice presidente del Mali, il colonnello Assimi Goita, e il ministro della Riconciliazione nazionale, il colonnello Ismael Wagué, con cui ha discusso delle relazioni bilaterali.(Ala)