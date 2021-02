Imprese: Nexi, al 31 dicembre utile normalizzato cala a 245,8 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 31 dicembre 2020 Nexi registra un utile di pertinenza del Gruppo normalizzato pari a 245,8 milioni di euro, in calo del tre per cento a fronte dei maggiori ammortamenti e svalutazioni registrati nel corso dell’anno. Stando ai risultati consolidati approvati dal consiglio di amministrazione, escludendo i contratti con la clientela gli ammortamenti e svalutazioni ammontano a 144,8 milioni di euro, con un incremento del 19,7 per cento dovuto agli investimenti in software e sviluppi tecnologici effettuati negli ultimi tre anni e finalizzati alla trasformazione digitale del Gruppo. Si attesta a 2,133 miliardi di euro la posizione finanziaria netta gestionale, mentre gli interessi normalizzati ammontano a 76,9 milioni. (Com)