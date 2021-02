Lavoro: dai Giovani Democratici di Milano una proposta di riforma di stage e apprendistato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Giovani Democratici di Milano hanno scritto una riforma di stage ed apprendistato che oggi diventa pubblica tramite la petizione “Lo stage non è lavoro, vogliamo diritti!” e settimana prossima arriverà alla Camera dei Deputati. Il lavoro - fa sapere il Pd milanese - è partito oltre un anno fa, con lo studio delle varie normative europee, la diffusione di un questionario a migliaia di stagisti, e attraverso il dialogo con sindacati, associazioni datoriali, agenzie del lavoro ed altri esperti. "Dal 2014 - riferisce la nota dem - i tirocini extracurricolari sono quasi raddoppiati fino a circa 370 mila l’anno, sempre più usati per sostituire lavoro stabile con personale sottopagato e senza tutele. Sei mesi dopo la fine di uno stage meno di uno stagista su dieci è assunto a tempo indeterminato in quell’azienda: gli altri cercano altrove, hanno contratti precari, sono di nuovo in stage o ancor peggio sono rimasti a casa". La richiesta degli ragazzi, fatta propria dai Giovani Democratici, è quella di una sola tipologia di stage, attivabile solo entro tre mesi dalla laurea/diploma, con un giusto rimborso spese obbligatorio. L'apprendistato, invece, nel progetto di riforma dovrebbe rappresentare il vero strumento di entrata nel mondo del lavoro, con meno burocrazia, formazione migliore anche tramite le università, più flessibilità e incentivi crescenti per chi assume giovani lavoratori tramite questo contratto, che garantisce tutele, contributi e una retribuzione adeguata. "La battaglia non si ferma a Milano, e già decine di associazioni giovanili e federazione dei giovani democratici da tutta Italia stanno aderendo e diffondendo la proposta di riforma", fa sapere la nota del Pd.(Com)