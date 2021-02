Repubblica Ceca: Covid, serrata in tre distretti con il triplo dei contagi che altrove

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Repubblica Ceca ha disposto una serrata nei distretti di Cheb, Sokolov e Trutnov a causa della pandemia di coronavirus. Lo riferisce l'emittente radiofonica "Cesky rozhlas", precisando che la misura entrerà in vigore dalla mezzanotte di domani e fino alla scadenza dello stato di emergenza se questo non sarà rinnovato, ovvero domenica 14 febbraio. La ragione è che in queste zone i contagi osservati sono tre volte superiori rispetto a quelli in altre parti del Paese. I residenti di queste aree non potranno spostarsi altrove se non per motivi di lavoro e per partecipare a matrimoni e funerali. Per lo stesso motivo sarà limitato l'ingresso nei tre distretti. Al fine di assicurare il rispetto della serrata è previsto il dispiegamento di 580 agenti in 80 punti diversi. (Vap)