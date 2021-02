Imprese: Nexi, al 31 dicembre ricavi in calo a 1,043 miliardi, scende anche Ebitda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 il Gruppo Nexi ha registrato una solida performance finanziaria nonostante la pandemia, con un Ebitda che si incrementa del 2,5 per cento attestandosi a 601,4 milioni di euro. Stando ai risultati consolidati al 31 dicembre 2020 approvati dal consiglio di amministrazione, l’Ebitda margin è pari al 58 per cento con una crescita di tre punti rispetto allo scorso anno, grazie anche al piano di contenimento costi per 100 milioni di euro. In particolare, nel quarto trimestre il Gruppo ha registrato un Ebitda pari a 172,5 milioni, in aumento dell’8,3 per cento rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. In calo del 2,8 per cento i ricavi, attestatisi a 1,043 miliardi di euro – 290,3 milioni nel quarto trimestre, a causa dell’impatto della pandemia. (Com)