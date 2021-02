Energia: Bolivia, inaugurata maggiore centrale solare del paese nel dipartimento di Oruro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima parte dell'opera era stata consegnata nel settembre 2019, durante l'amministrazione dell'ex presidente Evo Morales, e il suo completamento era inizialmente previsto per marzo dello scorso anno. Con quasi un anno di ritardo, la consegna è stata fissata nel giorno in cui il dipartimento di Oruro ha celebrato i 240 anni della sua indipendenza dalla corona spagnola. Arce ha detto che questo progetto garantisce "la sicurezza energetica" del paese e si è rammaricato che "il governo de facto" l'abbia abbandonato. "Oggi proseguiamo con il compito iniziato dal nostro collega Evo (Morales)", ha aggiunto. L'opera è stata eseguita dalla statale Empresa Nacional de Electricidad Bolivia (Ende) con risorse statali, un prestito dell'Agenzia francese per lo sviluppo (Afd) di oltre 68,6 milioni di dollari e altri quasi 14 milioni donati dall'Unione Europea (Ue). "La promozione di queste energie rinnovabili e la lotta al cambiamento climatico e la protezione della Pachamama (Madre Terra) sono una priorità assoluta per l'Unione europea", ha detto nel suo discorso l'ambasciatore dell'Ue in Bolivia, Michael Doczy. (segue) (Brb)