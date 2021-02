Auto: ministero Economia Francia, penuria microchip continuerà nei prossimi mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia francese prevede che la penuria di microchip nel settore dell'industria automobilistica continuerà per diversi mesi. Ieri, 10 febbraio, si è tenuto un vertice in videoconferenza tra le aziende del settore e i rappresentanti del governo per discutere del problema. Questa situazione ha portato Renault ha sospendere la produzione negli stabilimenti di Sandouville, nella Seine Maritime, a Tangeri, in Marocco, e a Pitesti, in Romania. Il ministero dell'Economia ha spiegato di essere al lavoro per "attivare tutti gli strumenti possibili tra gli industriali dell'automobile e dell'elettronica". Al momento è in fase di studio "una strategia dell'accelerazione" per "far emergere grandi progetti", ha aggiunto Parigi. (Frp)