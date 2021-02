Governo: Toninelli (M5s), ho votato 'no', mai al tavolo con certi personaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi su Rousseau ho votato NO. Per evitare di sedersi al tavolo con certi personaggi che sono tra i motivi per cui è nato il Movimento 5 Stelle". Lo scrive su Facebook l'esponente del Movimento cinque stelle, Danilo Toninelli, riportando la prima pagina de "Il Giornale" che titola "In mano ai Toninelli". "Ricordo che il quotidiano , che mi dedica la prima pagina di oggi 11 febbraio, è di proprietà della famiglia Berlusconi. Di cui fa parte quel Silvio Berlusconi che potrebbe diventare nostro futuro alleato di governo se prevalesse il sì nel voto su Rousseau". (Rin)