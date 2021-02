Municipio Roma IX: Pd, presidente D'Innocenti non ha più maggioranza, dimissioni subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In IX Municipio la giunta guidata da Dario D'innocenti non ha più la maggioranza. Dopo il passaggio del consigliere Errico sono quattro i consiglieri eletti con il M5s che hanno scelto di trasferirsi al gruppo misto. Ora la maggioranza ha 12 consiglieri a fronte dei 13 dell'opposizione. Il presidente D'Innocenti prenda atto della situazione e si dimetta perché questo è l'ennesimo segnale di un'amministrazione fallimentare, distante dalle esigenze del territorio e incapace di costruire una visione politica, in particolare in questo periodo di emergenza sanitaria, economica e sociale per Roma e per il paese". Lo dichiarano in una nota Andrea Casu, segretario Pd Roma, Giulio Pelonzi, capogruppo Pd Assemblea capitolina, Francesca Villani segretaria Pd Roma 9, Claudia Pappatà capogruppo Pd IX Municipio. "Il Partito democratico organizzerà una mobilitazione permanente sul territorio per richiedere le immediate dimissioni del presidente D'Innocenti e aprire al più presto una nuova pagina politica anche nel IX Municipio", conclude la nota. (Com)