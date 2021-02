Vicenza: Miceli (Pd), magistratura e Forze dell'ordine già al lavoro, far luce sui fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carmelo Miceli, responsabile nazionale Sicurezza del Partito democratico, esprime la sua "vicinanza alla collega Alessandra Moretti per quanto accaduto ieri sera. L'esplosione di un ordigno accanto alla propria abitazione - spiega in una nota - è un fatto molto grave, su cui bisogna far luce, augurandomi che presto ne sia esclusa la natura dolosa. Ringrazio le forze dell'ordine e la magistratura che sono già al lavoro per chiarire l'accaduto e rinnovo il mio invito ad Alessandra affinché vada avanti con la sua solita tenacia e determinazione senza lasciarsi intimorire". (Com)