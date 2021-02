Brasile: parlamento approva legge che aumenta autonomia Banca Centrale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito dall'autore del disegno di legge, senatore Plinio Valerio, l'intenzione è quella di garantire la stabilità della politica della Bc. "Il mio progetto non punta all'indipendenza della Banca Centrale, ma vuole renderla più autonoma mettendola al riparo da eventuali licenziamenti dei vertici dall'oggi al domani per questioni politiche", ha detto Valerio. Inoltre la Bc non sarà gerarchicamente subordinata a nessun ministero, essendo amministrativamente 'elevata' allo stesso livello. Allo stesso tempo "la Bc non sarà indipendente dal governo e applicherà le politiche da esso definite". Tuttavia, il suo consiglio avrà possibilità di lavorare "con relativa autonomia amministrativa e operativa nei confronti dei ministeri che compongono l'esecutivo", afferma l'autore dell'iniziativa. Il progetto propone inoltre l'autonomia della Bc nell'adozione di misure di politica monetaria, conferendo un più ampio margine di manovra in questi settori. (Brb)